İzmit'te Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan bir denetimde, ruhsatsız tabanca ve 110 gram uyuşturucu madde ile yakalanan S.B. isimli şahıs mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, motosikletli yunus timi, S.B. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 82 fişek, kasatura, bir miktar bonzai ile metamfetamin olmak üzere toplamda 110 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa