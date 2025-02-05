İzmit'te Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli yunus timi, S.B. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 82 fişek, kasatura, bir miktar bonzai ile metamfetamin olmak üzere toplamda 110 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ