İzmit'te otomobil takla attı, sürücü kayıp

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil takla attı, sürücü ise olay yerinde bulunamadı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 ASE 722 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin içinde kimsenin bulunmadığı fark etti. Kaza sonrasında sürücünün aracını bırakarak, gittiği bildirildi. Polis ekipleri sürücüyü ararken, trafik ise yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ