İzmit'te otomobil refüje çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada otomobil refüje çarparak savruldu ve 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilin motoru da yola fırladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarparak savrulduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru da yola fırladı.
Kaza, Profesör Bakı Komşuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde meydana geldi. A.E.B. (26) idaresindeki 20 AEB 733 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Savrulan otomobilin motoru yola fırladı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin çarpması neticesinde kökünden sökülen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ