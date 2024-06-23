İzmit'te Otomobil Duvardan Bahçeye Uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye uçtu. Yara almayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Samet D. yönetimindeki 41 ATA 374 plakalı otomobil, kaldırımdaki bariyerleri aşarak 3 metre yükseklikten bahçeye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amacıyla sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kazayı gören Bilal Kutlu, "Otomobil önce kaldırıma, daha sonra demirlere vurarak aşağıya düştü. Yardıma koşarak sürücüyü arabadan çıkardım. Herhangi bir yaralanması yoktu" dedi. - KOCAELİ