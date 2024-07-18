İzmit'te Otomobil Bariyerlere Çarptı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre savrulup emniyet şeridinde durabildi.

Kaza, D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden H.Ç. idaresindeki 34 DR 6355 plakalı otomobil, bariyerlere çaptıktan sonra yaklaşık 50 metre savrulup emniyet şeridinde durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. - KOCAELİ