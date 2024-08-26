İzmit'te otobüste sızan genç polis tarafından uyandırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolu otobüsünde sızan şahıs bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız" diyerek uyandırdığı genç, otobüsten indirildi.

Olay, İzmit Doğu Kışla mevkiinde 70 numaralı otobüs içinde meydana geldi. Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı şahıs bir türlü uyanmadı. Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.

"Otel parası alacağız"

Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı. Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ