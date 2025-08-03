İzmit'te Orman Yangınına Mahalleli Müdahale Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına mahalleli kovalarla müdahale etti. Yangın, canla başla çalışan vatandaşların desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sonrasında ormanda yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu süre zarfında birlik olan mahalleli, kovalar ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi yangının büyümesini ve yayılmasını engellerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ