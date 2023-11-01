İzmit'te Oğlunu Boğazını Sıkarak Öldürmekle Suçlanan Sanığın Yargılanması Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, oğlunun kendisine saldırdığını ve küfür ettiğini belirtirken, diğer tanıklar ise oğlunun uyuşturucu kullandığını ve saldırıda bulunduğunu söyledi. Mahkeme, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ş.Ş, ailesi ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Ş.Ş. savunmasında, olay günü oğlu Yunus Ş'nin kendisinden para istediğini, vermeyince kendisine vurmaya başladığını söyledi.

Oğlunun küfür etmesi üzerine kendisini kaybettiğini belirten Ş.Ş, "Bir baktım ki benim altımda, nefes alamıyor. Boğazını öldürmek amacıyla sıkmadım. Canımdan parça gitti, çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın eşi A.Ş. ile çocukları İ.Ş. ve E.Ş. ise maktul Yunus Ş'nin uyuşturucu kullandığını ve farklı zamanlarda kendilerine yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Sanık Ş.Ş'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 Kasım 2022'de Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş'nin boğazını sıkması nedeniyle nefessiz kalan Yunus Ş, baygın halde hastaneye sevk edilmişti.

Yunus Ş, tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan baba Ş.Ş. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ş.Ş'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.