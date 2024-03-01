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İzmit'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen Tofaş marka otomobil ile A.C. idaresindeki 54 AJB 202 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrildi. Yola düşen motosiklet sürücüsü A.C. ve arkasındaki İ.P. isimli kadın yolcu yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince A.C. ve İ.P.'nin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Polis ekiplerince yapılan promil testinde sürücü A.C.'nin yasal sınırın üstünde alkollü olduğu tespit edildi. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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