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İzmit'te Köprü Asansörü Arızalandı: Vatandaşlar Mahsur Kaldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan köprünün asansörü arıza yapınca vatandaşlar kabinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan köprünün asansörü arıza yapınca vatandaşlar kabinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör kabini havada asılı kaldı. Asansörün elektrik tesisatında da dumanlar yükselirken durumu fark eden güvenlik ekipleri vatandaşları kurtarmak için uzun süre çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansör kapısı açılarak vatandaşlar kurtarıldı. Kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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