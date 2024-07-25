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İzmit'te Kontrolden Çıkan Araçta 2 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırköy mevkisi Kandıra-İzmit istikametinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 54 EV 433 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yan yattı. Kazada T.Ç. ile yanındaki yolcu Y.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan T.Ç. ve Y.Ö. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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