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İzmit'te Kayınpeder, Damadını ve Damadının Kardeşini Vurdu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayınpeder, damadı ve damadının kardeşini tabancayla vurarak yaraladı. Olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayınpeder, damadı ve damadının kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş araçla özel bir hastaneye götürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir Kocaeli Olay Güvenlik Şiddet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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