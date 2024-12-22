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İzmit'te Karavanda Piknik Tüpü Patladı: Bir Yaralı

İzmit'te Karavanda Piknik Tüpü Patladı: Bir Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahildeki karavan parkında patlayan piknik tüpü sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ve inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir karavanda patlayan piknik tüpü sebebiyle bir kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit sahilde bulunan park alanında meydana geldi. Karavanların yoğun olarak bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Bir karavanda bulunan piknik tüpü patlarken, bir kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle karavan hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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