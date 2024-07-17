İzmit'te Kamyonun Otomobillere Çarptığı Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmit ilçesi Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. 38 AFN 983, 16 FCH 74 plakalı otomobiller ile 41 APV 561 plakalı kamyonun karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü, daha sonra ekiplere teslim oldu. Yeşil ışık yandığı esnada, kalkış yapan otomobillerin arasına hızla gelen kamyonun çarptığı anlara saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ