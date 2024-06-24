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İzmit'te Kamyonet Alevlere Teslim Oldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan kamyonet alevlere teslim olurken, sürücü ve ailesi aracın yanmasını çaresizce izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan kamyonet alevlere teslim olurken, sürücü ve ailesi aracın yanmasını çaresizce izledi.

Yangın, Kandıra İzmit Yolu Kısalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetiminde seyir halinde olan 34 EJ 6082 plakalı kapalı kasa kamyonetin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü ve yolcular aracı durdurarak indi. Kısa sürede kamyonet alevlere teslim oldu. Sürücü kendi imkanı ile yangın söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sürücü ve ailesi çaresizce araçlarının yanmasını izlerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçtan geriye iskeleti kalırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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