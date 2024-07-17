İzmit'te Kamyon ve Otomobil Kazası: 4 Yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. 38 AFN 983, 16 FCH 74 plakalı otomobiller ile 41 APV 561 plakalı kamyonun karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan kişileri, sağlık ve itfaiye ekipleri kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kişilerin kıyafetleri kamyonda asılı kaldı. Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü, daha sonra ekiplere teslim oldu. 38 AFN 983 plakalı araçta bulunan ve kazayı yaşayan vatandaş, "Normal yolda seyrediyorduk, kamyon geldi çarptı, bizi fırlattı. Öndeki arabayı ezdi, geçti, bir sürü insanın üzerinden geçebilirdi. Birileri freni patladı diyor ama ben anlayamadım" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ