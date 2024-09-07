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İzmit'te kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kavga, eski çalışan ile işletme sahipleri arasında çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkide bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan A., ağabeyi Ahmet A. işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, Hasan A. ve Ahmet A. silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Hasan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini bulunduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken iki kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kocaeli Kavga

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