İzmit'te Kadının Silahlı Saldırıya Uğraması: Koca Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin kocası gözaltına alındı. Polis ekipleri, soruşturma başlatarak şüpheli kocayı gözaltına aldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin kocası gözaltına alındı.
Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde dün evinin bahçesinde oturan C.K'nin tabancayla bacağından yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli koca S.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - 3. Sayfa