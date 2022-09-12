Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit'te jiletli kavga

3. Sayfa Haberleri

İzmit'te jiletli kavga

İzmit'te; Taha Ö. annesine küfrettiğini ileri sürdüğü Furkan B. ile sokakta karşılaşınca, jiletle yaralandı.

İzmit'te; Taha Ö. annesine küfrettiğini ileri sürdüğü Furkan B. ile sokakta karşılaşınca, jiletle yaralandı.

Olay saat 02.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Furkan B. (23) geçen günlerde annesine küfrettiğini duyduğu Taha Ö. (16) ile sokakta karşılaştı. Bir süre tartışan ikili kavga etmeye başladı. Bu esnada yanında bulunan jiletle Taha Ö., Furkan B.'yi göğüs, kol ve bacağından yaraladı. Arbedede elindeki jiletle Taha Ö.'de kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan Furkan B. yanındaki arkadaşları tarafından motosikletle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Taha Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan olay anında Furkan B.'nin yanında olan arkadaşı Sırrı Doğan Verener, "Taha isimli şahıs Furkan isimli şahsın annesi ile ilgili ortamlarda küfür etmesi üzerine bulunması sonrası bugün denk geldiler. Furkan yumruk attı, şahıs ara sokağa kaçtı. Ardından önceden hazırladığı jiletle Furkan'a jiletle saldırdı. Biz de motosiklet üzerinde hastaneye getirdik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title