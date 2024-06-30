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İzmit'te intihar girişiminde bulunan genç kız polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir genç kız köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kız, polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Gazanfer Bilge Bulvarı D-100 Karayolu üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye çıkan genç kız intihara kalkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna ettiği genç kız köprüden indirilerek ambulansa alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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