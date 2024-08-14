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İzmit'te genç adam sevgilisi tarafından ölü bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek başına yaşayan genç, sevgilisi tarafından evde asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek başına yaşayan genç, sevgilisi tarafından evde asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Talha Baltalı'ya ulaşamayan kız arkadaşı evine gitti. Eve giren kız, Baltalı'yı asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Baltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ahmet Talha Baltalı'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme 3-sayfa kocaeli Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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