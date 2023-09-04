İzmit'te evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde oturan bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.