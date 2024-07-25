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İzmit'te Esnaf Pompalı Tüfekle Vuruldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir esnaf, tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde esnafın koşarak yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde esnafın, tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, esnafın can havliyle koştuğu ve bir süre sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. F.S.Ç., cadde üzerinde mobilya dükkanı bulunan Mahmut Ç'nin yanına geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkelenen F.S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Mahmut Ç'ye 4 el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahmut Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.S.Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Mahmut Ç'nin can havliyle koştuğu, bir süre sonra yarasına bakarak yere yığıldığı ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı. Mahmut Ç. koştuğu sırada şüphelinin ateş ettiği ve merminin yol kenarındaki merdivene isabet ettiği görüldü. Öte yandan, pompalı tüfekten çıkan kurşunların merdiven dışında, çevredeki bir esnafın dükkanının camına isabet ettiği de öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Kocaeli 3.Sayfa Güncel Haberler

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