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İzmit'te eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi, rastgele tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaçan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.