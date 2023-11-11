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İzmit'te eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi, rastgele tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaçan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi tarafından etrafa rastgele tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kocaeli Ömer Suç Polis 3. Sayfa Haberler

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