İzmit'te eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi, rastgele tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaçan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi tarafından etrafa rastgele tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa