İzmit'te doğum yapan anne bebeğini su kanalına bıraktı

3 günlük bebeğini ölüme terk eden anne: "Ailemden korktum"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğum yaptıktan 3 gün sonra bebeğini su kanalına bırakan anne serbest bırakıldı. Evlilik dışı bebeğin dünyaya geldiğini söyleyen anne M.G., ifadesinde ailesinin durumu bilmediğini, öldürülmekten korktuğu için bebeğini bıraktığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, dün Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 3 günlük kız bebeği bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Olaya ilişkin bölgedeki kameralar inceleyen polis ekipleri, bebeği bıraktığı tespit edilen M.G. isimli kadını gözaltına aldı.

Emniyette bebeğin annesi olduğu öğrenilen M.G., doğum yapmak üzere 24 Ekimde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yatışının yapıldığını ve 3 gün sonra taburcu olduğunu söyledi. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini dile getiren M.G., ailesinin durumu bilmediğini, öğrenirlerse kendisini öldürmekten korktuğu için bebeğini doğum yaptıktan sonra bıraktığını ifade etti. Ayrıca çocuğun babasının da hamilikten haberi olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.