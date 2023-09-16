İzmit'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada N.K. tabancayla ateş ederek yaraladığı E.K. ve A.K.D., hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.