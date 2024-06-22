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İzmit'te Bir Şahsı Öldüresiye Döven 4 Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı öldüresiye döven 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince darp edilen şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı öldüresiye döven 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Yeni Kandıra Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun önünde B.K.İ. isimli kişi; S.Ö., M.A.K., G.G. ve A.B.Ö. tarafından darp edildi. B.K.İ. feci şekilde darp edilirken, olayı gerçekleştiren 4 şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince B.K.İ. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması neticesinde bugün yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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