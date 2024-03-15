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İzmit'te bir mağazanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mağazanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mağazanın deposunda elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş mağazasının 3. katında bulunan depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre, depoda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçeriye dolan duman ise tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen Ahmet Özer, "Yoldan geçerken yangın olduğunu gördük. 3. kattaki yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum ne olacak" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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