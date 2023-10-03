İzmit'te bir kişi babasını silahla yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını silahla bacağından yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı.
Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak'ta S.Ç. ile babası B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.Ç, babası B.Ç'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan S.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa