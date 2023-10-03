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İzmit'te bir kişi babasını silahla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını silahla bacağından yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.