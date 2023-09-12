İzmit'te Bebek Ürünleri Mağazasından Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir bebek ürünleri mağazasından hırsızlık yaptığı şüphesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, mağazadan çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandığı bildirildi.