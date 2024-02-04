İzmit'te Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binadan ayakkabı çalan şahısların olay yerinden kaçmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak'ta Tüysüzler Mahallesi Doğan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, akşam saatlerinde sokağa geldi. Bir süre sokakta yürüyen şahıslardan 2'si apartmana girerek, kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin apartmana girdiği sırada diğerlerinin gözcülük yaptığı, şahısların ayakkabıyı çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor. - KOCAELİ