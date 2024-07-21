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İzmit'te asfalt çalışmaları sırasında tır devrildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapalı olan yolda mıcır taşıyan tır devrildi. Kazada tırın kupası şaha kalktı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapalı olan yolda mıcır taşıyan tır devrildi. Kazada tırın kupası şaha kalktı.

Kaza, Malta Mahallesi Pıotr Wılcynskı Bulvarı'nda meydana geldi. Asfaltlama çalışmalarının sürdüğü yolda mıcır yüklü tır, geri geri gelerek yan yattı. Tırın kupası ise şaha kalktı. Kazada yaralanan olmazken, yolun trafiğe kapalı olması faciayı önledi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalarına başladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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