İzmit'te Ahır Yangını: 13 Büyükbaş Hayvan ve Eşek Telef Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan ile eşek telef oldu. Yangını söndürmeye çalışan bir kişi yaralanırken, ahır ise küle döndü.

Yangın, İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ahmet İ., yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, 13 büyükbaş hayvan ve eşek telef oldu. Ahmet İ. ise yangını söndürmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Ahmet İ'ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılırken, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Yangın sebebiyle ahır ve samanlar kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ