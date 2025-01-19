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İzmit'te 5 Kişinin Saldırısı Kamerada

İzmit'te 5 Kişinin Saldırısı Kamerada
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişi bir gence saldırdı, o anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırganlar polisin gelmesiyle olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde kent meydanında meydana geldi. 5 kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple küfürler ederek bir gence saldırdı. Bir kişi, 'Yatır yatır' diye bağırdı. Gence yumruk ve tekmelerle ile saldıran şahıslar, polisin adını duyunca adeta çil yavrusu gibi dağıldı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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