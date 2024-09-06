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İzmit'te 1 Milyon TL Değerinde Altın, Döviz ve Para Çalan Kadın Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla hırsızlık olayına karışan kadın yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalan kadın, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsı tespit etti. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.S., dün polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S'nin 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalınan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para ise sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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