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İzmit Körfezi'nde Rüzgarın Etkisiyle Otopark Sular Altında Kaldı

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İzmit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı. Rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı.

İzmit Körfez'inde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İzmit Körfez'inde rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için duba ve şeritlerle su biriken bölgeyi trafiğe kapattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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