İzmirli şehit baba ocağına getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin naaşı İzmir'deki baba ocağına getirildi.

İzmirli şehit baba ocağına getirildi

İZMİR - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin naaşı İzmir'deki baba ocağına getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi (30), şehit düştü. Şehidin cenazesi bugün İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde baba ocağına getirildi ve İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu sırada cenazeyi gören şehidin eşi tabuta sarıldı ve ağıtlar yakarak ağladı.