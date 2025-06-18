İzmir ve Yalova'da Sahte Alkol ve Tarihi Eser Operasyonu: 17.6 Ton Alkol ve 2305 Sikke Ele Geçirildi

İzmir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda 17.6 ton sahte alkol ile 2 bin 305 adet sikke ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince İzmir merkezli 11 Haziran'da yürütülen ve Karabağlar, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Menderes, Buca, Bornova ve Bayraklı ilçeleri ile Yalova ilini kapsayan operasyon kapsamında 25 ikamet, 6 depo, 5 iş yeri ve 9 araçta eş zamanlı aramalar yapıldı. Aramalarda, sahte içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan 17.6 ton taklit etiketli etil alkol, 402 litre muhtelif türde şişelenmiş içki, 3 bin 558 adet sahte bandrol, 2 bin 210 adet boş içki şişesi, 3 bin 365 adet içki etiketi, 300 adet içki şişesi kapağı, 7.1 litre içki aroması ve 1 adet alkol dolum makinesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklandı.

20 milyon TL değerinde tarihi eser

Polis ekiplerince 13 Haziran'da İzmir'in Balçova ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda da, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Hellenistik, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 305 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Polis ekiplerince ele geçirilen sahte içkiler ve üretiminde kullanılan malzemeler ile tarihi eserler, emniyetin bahçesinde sergilendi. - İZMİR