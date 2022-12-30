İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "Şuan 4 vefat eden vatandaşımızın olduğu kesin" İzmir'de meydana gelen vinç kazasıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olayda şuana kadar 4 işçinin vefat ettiğini, kayıp olduğu değerlendirilen 2 işçiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger : "Şuan 4 vefat eden vatandaşımızın olduğu kesin"

İZMİR - İzmir'de meydana gelen vinç kazasıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olayda şuana kadar 4 işçinin vefat ettiğini, kayıp olduğu değerlendirilen 2 işçiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde gelen vinç kazasıyla ilgili bilgi almak ve inceleme yapmak üzere olay yerine gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olayda 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın bugün saat 17.35 sıralarında meydana geldiğini ifade eden Vali Köşger, "Bornova ilçesindeki inşaatta vinç yükseltme çalışmaları sırasında elim bir kaza meydana geldi. Bu kazada 2'si vinç operatörü 2'si de inşaat işçisi olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Şuan 4 vefat eden vatandaşımızın olduğu kesin. Vincin arka ağırlığı, işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynere düşmüş. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Konteynerin üzerindeki enkaz kaldırılıyor. Umarım bundan sonra can kaybımız artmaz., vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız" dedi

Olayla ilgili adli sürecin de başladığını ifade eden Köşger, "Savcımız sahada incelemelerini yapıyor. Her türlü kanuni, adli süreç yürütülecek. Bu olayda kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Ülkemiz bir hukuk devleti. Kimin suçu, ihmali, kusuru varsa sonuna kadar adli süreç işetilip hak ettiği cezayı alacak" diye konuştu.