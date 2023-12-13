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İzmir-Uşak Karayolunda Çimento Yüklü Tır Yandı

13 Aralık 2023 09:17 Güncelleme: 09:19 Abone Ol

İzmir-Uşak karayolu üzerinde seyir halinde olan çimento yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.