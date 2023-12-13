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İzmir-Uşak Karayolunda Çimento Yüklü Tır Yandı

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İzmir-Uşak karayolu üzerinde seyir halinde olan çimento yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir- Uşak karayolu üzerinde hareket halindeki çimento kağıdı yüklü tır yandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir rampasında S.D. idaresindeki 34 US 1079 plakalı çimento yüklü tır henüz sebebi belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan İzmir-Uşak karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir İtfaiye İzmir Uşak İtfaiye Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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