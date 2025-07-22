İzmir Urla'da Orman Yangını

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 18.32 sıralarında Kuşçular Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İZMİR