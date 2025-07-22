İzmir Urla'da Orman Yangını

İzmir Urla'da Orman Yangını
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İzmir'in Urla ilçesinde Kuşçular Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 18.32 sıralarında Kuşçular Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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