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İzmir Urla'da Orman Yangını: 120 Konut Tahliye Edildi

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın sebebiyle tedbir amaçlı, içerisinde 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın sebebiyle tedbir amaçlı, içerisinde 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi.

Yangın, 11.40 sıralarında ilçeye bağlı Çeşmealtı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın kilometrelerce öteden görülürken; 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

120 konut tahliye edildi

Öte yandan, ormanlık alana yakın konumda yer alan Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut ise yangın sebebiyle tahliye edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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