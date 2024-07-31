İzmir Urla'da çıkan orman yangınının hasarı havadan görüntülendi

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, havanın kararmasıyla birlikte yangın alanına 2 adet gece görüşlü helikopter sevk edildi. Yangında 19 saat geride kalırken alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Oluşan hasar havadan görüntülendi

29 karavandan ve 7 evden 135 vatandaşın tahliye edildiği orman yangınının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.

İzmir ve Manisa'da 237 yangın meydana geldi

Öte yandan 2024 yılının başından bugüne kadar ise 107'si İzmir 130'u Manisa'da olmak üzere toplam 237 yangının meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca hava ve yer olmak üzere toplamda 435 araç yangınlarda görev aldı. - İZMİR