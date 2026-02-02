Haberler

İzmir'de U18 maçında saha karıştı: Sandalyeler havada uçuştu

İzmir U18 Ligi Play-Off maçında Anakaya Özçamdibispor ile Güzeltepe Gençlik takımları arasında çıkan kavga, sahayı karıştırdı. Oyuncuların tekmelendiği ve sandalyelerin havada uçuştuğu olay, saha yetkilileri tarafından güçlükle sonlandırıldı.

İzmir U18 Ligi Play-Off mücadelesinde Anakaya Özçamdibispor ile Güzeltepe Gençlik arasında oynanan karşılaşmada kavga çıktı. Oyuncuların yerde tekmelendiği ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı araya girenler güçlükle ayırdı.

Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da İzmir U18 Ligi Play-Off karşılaşması kapsamında Anakaya Özçamdibispor ile Güzeltepe Gençlik takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka devam ederken iki rakip futbolcu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Diğer takım oyuncuları ve kulüp yetkililerinin de olaya dahil olmasıyla sahanın içi bir anda karıştı. Yaşanan arbede sırasında plastik sandalyelerin havada uçuştuğu ve bazı futbolcuların tekmelendiği görüldü. Gerginliğin tırmandığı anlarda araya giren saha yetkilileri ve çevrede bulunan vatandaşlar, tarafları ayırmak için uzun süre uğraş verdi. Kavga, yetkililerin yoğun çabası sonucu güçlükle sonlandırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
