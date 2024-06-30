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İzmir Torbalı'da Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 35 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya paylaşımında, "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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