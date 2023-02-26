İzmir polisinden sahte para operasyonu
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İzmir polisinden sahte para operasyonu İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan benzin istasyonunda araçla yakıt alarak sahte 100 dolar verdiği tespit edilen 2 şüpheli, mali şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir polisinden sahte para operasyonu
İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan benzin istasyonunda araçla yakıt alarak sahte 100 dolar verdiği tespit edilen 2 şüpheli, mali şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir mali şube ekipleri, iki şahsın bir benzin istasyonuna araçla gelerek benzin aldığını ve karşılığında 100 dolar verdiğini belirledi. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet 100 dolar sahte banknot, 2 adet 100 TL sahte banknot, 2 adet Lyrica hap, 0,73 gr metamfetamin ve içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Aynı şahısların Bornova'da bulunan bir mağazada alışveriş yaparak sahte 100 dolar verdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T. T. ve M. Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.