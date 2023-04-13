İzmir polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim

İzmir'in Karabağlar ilçesinde okul önleri ve çevresindeki iş yerlerinde sıkı denetim yapan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor. Yapılan denetimlerde 275 kişiye idari işlem uygulanırken, özellikle internet kafe, kahvehane ve parklarda polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okulların önü ve çevresindeki iş yerlerinde sıkı güvenlik önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul çevrelerinde bulunan 26 internet kafe, 30 kahvehane ve 71 park, bahçe, tekel bayi ve metruk bina kontrol edildi. Mart ayında gerçekleştirilen kontrollerde de okul önlerinde okulla ilgisiz olarak bekleyen 275 şahsa idari para cezası uygulandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Cemal Cihan tarafından büyük önem verilen okul önlerindeki kontrollerin süreceği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi adına denetimlerimiz devam edecektir" sözlerine yer verildi. - İZMİR