İzmir polisinden göçmen kaçakçılarına darbe: 5 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda bulunan düzensiz göçmenlerin bindiği minibüse baskın yapan polis ekipleri, 11 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresin Müdürlüğüne teslim edilirken, 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları neticesinde Buca ilçesinde bulunan ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığına yönelik bilgi edindi. Ekipler tarafından göçmenlerin bindiği minibüse zaman kaybetmeden operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde; 11 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Minibüs içerisinde 5 can yeleği, 2 şambrel ve 1 pompa ele geçirildi. Minibüse ise ekiplerce el konuldu.

5 zanlı tutuklandı

Öte yandan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR