İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler

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İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde belirledikleri şüpheli F.G.'nin adresinde yaptığı aramalarda 458 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli F.G.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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