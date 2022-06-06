İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.45 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Bir market zinciri şubesinin camını kırarak içeri giren şüpheli E.D. (41), hırsızlık yaptığı sırada, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabağlar İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title